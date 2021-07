Calcio, Gianluca Vialli in visita al santuario dopo il trionfo agli Europei: “Tempo di gratitudine” (Di lunedì 19 luglio 2021) Pur non scendendo in campo, è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata azzurra negli Europei di Calcio. Gianluca Vialli è stato parte integrante del gruppo guidato da Roberto Mancini, un ruolo fondamentale il suo in veste di capo delegazione della Nazionale. Si è emozionato ed ha fatto emozionare, ha trasmesso valori ed esperienza ai giocatori azzurri, che lo hanno ringraziato a più riprese. dopo il trionfo di Wembley, ad una settimana di distanza, l’ex attaccante di Juventus e Sampdoria tra le altre, ha voluto far visita al santuario della Beata ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Pur non scendendo in campo, è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata azzurra neglidiè stato parte integrante del gruppo guidato da Roberto Mancini, un ruolo fondamentale il suo in veste di capo delegazione della Nazionale. Si è emozionato ed ha fatto emozionare, ha trasmesso valori ed esperienza ai giocatori azzurri, che lo hanno ringraziato a più riprese.ildi Wembley, ad una settimana di distanza, l’ex attaccante di Juventus e Sampdoria tra le altre, ha voluto faraldella Beata ...

