Calcio: ecco Magister Legacy, il nuovo pallone ufficiale della Serie C (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - Innovazione, connessione, tradizione: sono gli ingredienti racchiusi nel nuovo pallone ufficiale Magister Legacy realizzato da Erreà Sport per la prossima stagione di Serie C. L'innovazione passa attraverso un inedito concept grafico, progettato per aumentare la reattività di “lettura” della traiettoria e la velocità di giocata ma la novità più importante di Magister Legacy by Erreà è racchiusa nei contenuti. Sul pallone, infatti, è stato inserito uno speciale QR Code con cui Lega Pro potrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - Innovazione, connessione, tradizione: sono gli ingredienti racchiusi nelrealizzato da Erreà Sport per la prossima stagione diC. L'innovazione passa attraverso un inedito concept grafico, progettato per aumentare la reattività di “lettura”traiettoria e la velocità di giocata ma la novità più importante diby Erreà è racchiusa nei contenuti. Sul, infatti, è stato inserito uno speciale QR Code con cui Lega Pro potrà ...

Advertising

SkySport : Roma, Mourinho con droni e maxischermo: ecco la rivoluzione tecnologica. FOTO-VIDEO #SkySport #Roma #Mourinho - fattoquotidiano : I casi sono raddoppiati in sette giorni e sono il quadruplo del luglio 2020. Colpa anche degli Europei di calcio [d… - RaiSport : ? 'Siete padroni del vostro destino' Ecco cosa ha detto il Ct Roberto #Mancini agli #azzurri prima di giocare la fi… - TV7Benevento : Calcio: ecco Magister Legacy, il nuovo pallone ufficiale della Serie C (2)... - TV7Benevento : Calcio: ecco Magister Legacy, il nuovo pallone ufficiale della Serie C... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio ecco C'è un italiano, un portoghese e uno sloveno... e non è una barzelletta ...quasi tutte le risorse (non mi si costringa a diventare ripetitivo) e le Società di calcio hanno di ... Ecco, chi mi conosce a titolo personale ed è al corrente della mia storia come Autore ed Editore sa ...

Bari, Sileri: 'Scuola in presenza? Sarà una sfida complessa' ...più eclatante è stato quello della festa in occasione della vittoria azzurra agli Europei di calcio,... Ecco, alcuni Social hanno fatto dei danni devastanti.

Ecco le cinque regole che possono stravolgere il calcio Corriere dello Sport Calcio: ecco Magister Legacy, il nuovo pallone ufficiale della Serie C (2) A livello tecnico, Magister Legacy è perfetto per competizioni ai massimi livelli. Grazie alla costruzione termosaldata e al rivestimento in microparticelle pol ...

Ordine: «Allegri scambierebbe subito Ronaldo con Icardi» Il noto giornalista, nella sua intervista a Radio 24, ha parlato del possibile scambio tra Juve e Psg riguardante i due bomber Il giornalista Francesco Ordine ha parlato ai microfoni di Radio 24 nel c ...

...quasi tutte le risorse (non mi si costringa a diventare ripetitivo) e le Società dihanno di ..., chi mi conosce a titolo personale ed è al corrente della mia storia come Autore ed Editore sa ......più eclatante è stato quello della festa in occasione della vittoria azzurra agli Europei di,..., alcuni Social hanno fatto dei danni devastanti.A livello tecnico, Magister Legacy è perfetto per competizioni ai massimi livelli. Grazie alla costruzione termosaldata e al rivestimento in microparticelle pol ...Il noto giornalista, nella sua intervista a Radio 24, ha parlato del possibile scambio tra Juve e Psg riguardante i due bomber Il giornalista Francesco Ordine ha parlato ai microfoni di Radio 24 nel c ...