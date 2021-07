Calcio | dopo il trionfo agli Europei Gianluca Vialli in visita al santuario | “Tempo di gratitudine”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Pur non scendendo in campo, è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata azzurra neglidiè stato parte integrante del gruppo guidato da Roberto Mancini, un ruolo fondamentale il suo in veste di capo delegazione della Nazionale. Si è emozionato ed ha fatto emozionare, ha trasmesso valori ed esperienza ai giocatori azzurri, che lo hanno ringraziato a più riprese.ildi Wembley, ad una settimana di distanza, l’ex attaccante di Juventus e Sampdoria tra le altre, ha voluto faraldella Beata ...

Advertising

RaiSport : ? #Calciomercato #Varane verso #ManUtd, 58 mln ai #blancos Secondo la stampa spagnola il difensore francese lascerà… - CB_Ignoranza : Si è giocata ieri sera a Roma la finale di Coppa Italia di Calcio a 8 tra la Totti Sporting Club e la Lazio. Dopo i… - fanpage : 'È il tempo della gratitudine'. Gianluca Vialli, protagonista del sogno azzurro, torna nei luoghi in cui è cresciut… - MondoGaio : Direi che esaltare o denigrare qualsiasi giocatore del Toro oggi, dopo la partita col Merano, è veramente da “inten… - vale_gst : Ma la bellezza dell'estate 2021? Europei di calcio e subito dopo Olimpiadi: divano, aria condizionata, tisana fredd… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio dopo

Corriere dello Sport

... proveniente da Roma Fiumicino, è risultato positivo al Covidun tampone salivare. Il caso è ... Sudafrica: due giocatori della nazionale positivi al Covid Due atleti della nazionale didel ...... un grande film in anteprima con Premiere TIMVISION Box incluso TIMVISIONe Sport è gratuito ... Infinity+ si disattiva in automatico12 mesi. Per chi non dispone di un' offerta mobile o ...Vacanze in Puglia dopo la vittoria a Euro2020: il ct della nazionale di calcio Roberto Mancini si sta godendo qualche giorno di meritato relax in una lussuosa masseria di Fasano dopo l'impresa all'eur ...La voglia di riunire la comunità nel segno dello sport dopo mesi tanto complicati. Si può riassumere così il senso della manifestazione sportiva SR CUP, torneo di calcio a 7 organizzato a Carpi nei ca ...