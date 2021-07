(Di lunedì 19 luglio 2021)o, 19 lug. - (Adnkronos) - "All'inizio non ci credevo nemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non riuscivo a crederci fino a quando non sono arrivato ao. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice. È unper me". Queste le prima parole di Fodéda giocatore del. Il 24enne francese si alternerà sulla fascia sinistra con Theo Hernandez. "Lui è molto forte, è cresciuto tantissimo -dice aTv-. Per me è uno dei giocatori più importanti del, perché non seguire le sue orme?". ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Ballo Touré, 'Milan un sogno, darò il 200%'... - sportli26181512 : Ballo-Touré: 'Il Milan è un sogno, darò il 200% per la maglia': Le parole del nuovo acquisto rossonero: 'Non riusci… - TweetNotizie : Ballo-Toure': ''E' straordinario essere al Milan'' - RaiSport : ? #BalloToure: 'E' straordinario essere al #Milan' Il neoacquisto rossonero: 'Quando ho capito che era tutto vero… - sportface2016 : Le prime parole di #BalloToure da giocatore del #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ballo

Corriere dello Sport

E' un sogno per me': sono le prime sincere parole di Fodé- Touré nuovo terzino del Milan ... Nelci sono alti e bassi, spero che vorranno aiutarmi nei momenti difficili e io farò davvero ...Sono le prime parole in rossonero di Fodè- Touré, nuovo acquisto del Milan . Il terzino ... Nelci sono alti e bassi, spero che vorranno aiutarmi nei momenti difficili e io farò davvero di ...Milano, 19 lug. - "All'inizio non ci credevo nemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non riuscivo a crederci fino a quando no ...Milan, Ballo-Touré: “Essere qui è un sogno per me. Darò il 200% per questa maglia” Il neo terzino sinistro del Milan, Fodé Ballo-Touré, ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale da giocatore ros ...