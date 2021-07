Cal Maine Foods paga dazio con la trimestrale

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove al ribasso il titolo Cal, che esibisce una perdita secca del 5,33% sui valori precedenti. Il produttore di uova ha registrato nel quarto trimestre una perdita per azione adjusted pari a 0,09 dollari contro l’utile di 0,18 dollari atteso dagli analisti. Peggio delle attese anche i ricavi a 349,8 milioni di dollari a fronte dei consensus 391,2 milioni. L’analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di Cal, che fa peggio del mercato di riferimento. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con ...