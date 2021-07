Cagliari | Ceppitelli | ' Ritiro? Siamo partiti subito forte'

(Di lunedì 19 luglio 2021) PEJO - "e con carichi importanti , come è giusto che sia perché è qui che si crea la stagione. Abbiamo la fortuna di conoscere già i dettami tattici dell'allenatore, stiamo ...

Ma ora Luca, forte della fiducia del tecnico Semplici già dal finale della scorsa stagione, è già uno dei punti chiave del2021/22. "Siamo partiti forte - ha detto in conferenza ...Parola di Luca, ai canali ufficiali del, direttamente dal ritiro precampionato di Pejo agli ordini di mister Semplici. " La costruzione da dietro, andare a prendere alti gli ...Il difensore, all'ottava stagione in rossoblù: "Siamo partiti subito forte e dobbiamo remare tutti dalla stessa parte" ...L'anno scorso per lui era stata, causa Covid, una falsa partenza. Ma ora Luca Ceppitelli, forte della fiducia del tecnico Semplici già dal finale della scorsa stagione, è già uno dei punti chiave del ...