Caffè freddo in barattolo | l’idea originale e veloce per l’estate Solo 120 kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 19 luglio 2021)inper120 calorie!inper120 calorie. Quando il sole picchia implacabile, urge combattere l’afa con ogni mezzo e una bella bibita fresca è proprio quello che ci vuole. Tra le bibite più indicate, si sa, c’è il, che sotto il solleone può far raggiungere vette di piacere da non sottovalutare, con la ...