Buchi neri | fotografato il risucchio della materia | ricercatori della Federico II nel progetto di ricerca finanziato da Bruxelles

(Di lunedì 19 luglio 2021)lo spettacolare getto di plasma emesso da un gigantesco buco nero, con una massa milioni di volte il Sole. Si tratta di Centaurus A, al centro di una galassia a circa 11 milioni di anni luce dalla Via Lattea. L’immagine è stata ottenuta dalla stessa collaborazione che nel 2019 aveva realizzato la prima foto di un buco nero, ilEvent Horizon Telescope (Eht),dalla Commissione Europea, e conferma le previsioniTeoriaRelatività. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature Astronomy....

Dalle ipotesi sulla loro esistenza all'immagine che ... Già autore della prima foto a un buco nero, Eht – L'Event Horizon Telescope – ha ora ottenuto un'immagine con dettagli senza precedenti del nucleo della radiogalassia Centaurus A – un buco nero da 55 ... L'immagine è stata ottenuta dalla stessa collaborazione che nel 2019 aveva realizzato la prima foto di un buco nero, il progetto Event Horizon Telescope ...