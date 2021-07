Bruce Springsteen dopo 46 anni cambia una parola nel brano “Thunder Road” (Di lunedì 19 luglio 2021) NEW YORK – dopo 46 anni Bruce Springsteen cambia una parola nel brano ‘Thunder Road’, contenuto nello storico album ‘Born to Run’ del 1975. La modifica è nel primo verso della canzone, ‘The screen door slams, Mary’s dress waves’. ‘Waves’ diventa ‘Sways’. E’ stato risolto così l’ultimo rompicapo del web dopo che la giornalista Maggie Haberman del New York Times aveva twittato una foto di una foto di un palcoscenico vuoto di ‘Springsteen on BRoadway’ (una serie di concerti tenuti dal Boss ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 luglio 2021) NEW YORK –46unanel’, contenuto nello storico album ‘Born to Run’ del 1975. La modifica è nel primo verso della canzone, ‘The screen door slams, Mary’s dress waves’. ‘Waves’ diventa ‘Sways’. E’ stato risolto così l’ultimo rompicapo del webche la giornalista Maggie Haberman del New York Times aveva twittato una foto di una foto di un palcoscenico vuoto di ‘on Bway’ (una serie di concerti tenuti dal Boss ...

