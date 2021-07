Brooksby | il nuovo idolo Next Gen con Milano nel mirino | scopriamo chi è

(Di lunedì 19 luglio 2021) Negli Stati Uniti sta spopolando: sarà il suo aspetto da classico ragazzone che viene dal college, berretto stile baseball in testa, ma Jensonè una nuova realtà entusiasmante per un grande ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brooksby nuovo

Tiscali.it

La chiave della vittoria di Anderson, sul giovaneastro americanoè stato il tie - break del primo set, al quale entrambi i giocatori sono arrivati senza aver mai ceduto il servizio. ..."Ho iniziato a giocare quando avevo quattro anni", ha raccontatoa ATP Media. "Entrambi i miei genitori mi hanno fatto appassionare al tennis, giocavano parecchio in passato. Ricordo un ...Il sudafricano vince la battaglia con Bublik, mentre continua la settimana da sogno del Next Gen che batte Thompson e va a caccia del primo titolo ATP ...Jenson Brooksby ha raggiunto all’ATP di Newport il risultato ... Maxime Cressy, raggiungerà il suo nuovo best ranking. A fermare la sua corsa è stato l’australiano Jordan Thompson, che ha controllato ...