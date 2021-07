Britney Spears | “Non mi esibirò sul palco” | lo sfogo su Instagram contro il padre e la sorella FOTO

Advertising

repubblica : Britney Spears: 'Non mi esibirò più finché sarò sotto il controllo di mio padre' - Agenzia_Ansa : 'I quit'. Britney Spears, arrabbiata e delusa, si sfoga su Instagram e annuncia ai fan che non si esibirà più fino… - Open_gol : Niente concerti finché rimarrà sotto tutela La pop star cerca di riprendersi la sua vita - paolochiariello : #Juorno #britneyspears lascia il palcoscenico - juornoit : #Juorno #britneyspears lascia il palcoscenico -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

AGI -ha annunciato che non salirà più su un palco finché suo padre continuerà a controllare tutti gli aspetti della sua vita , come ha fatto negli ultimi 13 anni. In un lungo post su ...La popstar punta il dito contro sua sorella. Ok, c'avevamo preso! Il lungo sfogo didella scorsa settimana era proprio riferito alla sorella. La popstar di Toxic si era lamentata parlando di una persona vicino a lei e della sua ipocrisia: " Come osi parlare di me per ...Britney Spears ha da poco fatto discutere con un suo post-sfogo pubblicato su Instagram, rivolto a suo padre e a sua sorella.Lungo post Instagram della cantante: "Questa tutela ha ucciso i miei sogni. Tutto ciò che ho è la speranza" AGI - Britney Spears ha annunciato che non salirà più su un palco finché suo padre continuer ...