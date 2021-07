Britney Spears, le nuove rivelazioni sugli abusi del padre (Di lunedì 19 luglio 2021) Parla l’ex guardia del corpo della cantante in un’intervista. (screenshot video)L’ex guardia del corpo della cantante americana Britney Spears ha descritto in dettaglio gli abusi che la giovane donna ha subito durante la tutela da parte di suo padre. Parlando con The Sun, Fernando Flores ha spiegato in dettaglio come alla cantante di Toxic sarebbe stato somministrato un cocktail settimanale di potenti droghe e come sarebbe crollata psicologicamente a causa di suo padre. Ti potrebbe interessare–> Britney Spears, la guerra al padre ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 luglio 2021) Parla l’ex guardia del corpo della cantante in un’intervista. (screenshot video)L’ex guardia del corpo della cantante americanaha descritto in dettaglio gliche la giovane donna ha subito durante la tutela da parte di suo. Parlando con The Sun, Fernando Flores ha spiegato in dettaglio come alla cantante di Toxic sarebbe stato somministrato un cocktail settimanale di potenti droghe e come sarebbe crollata psicologicamente a causa di suo. Ti potrebbe interessare–>, la guerra al...

Advertising

repubblica : Britney Spears: 'Non mi esibirò più finché sarò sotto il controllo di mio padre' - Agenzia_Ansa : 'I quit'. Britney Spears, arrabbiata e delusa, si sfoga su Instagram e annuncia ai fan che non si esibirà più fino… - Open_gol : Niente concerti finché rimarrà sotto tutela La pop star cerca di riprendersi la sua vita - C_Randieri : Agenzia_Ansa ''I quit'. Britney Spears, arrabbiata e delusa, si sfoga su Instagram e annuncia ai fan che non si esi… - _DAGOSPIA_ : FREE BRITNEY SPEARS! – LA POPSTAR SU INSTAGRAM: 'NON MI ESIBIRÒ PIÙ SU UN PALCO FINCHÉ MIO PADRE...'… -