“Bridgerton”, sospese le riprese per alcune positività (Di lunedì 19 luglio 2021) sospese a data da destinarsi le riprese della seconda stagione della serie I fan di “Bridgerton” dovranno pazientare e aspettare per vedere i nuovi episodi della serie tratta dai romanzi di Julie Quinn. Il Covid è arrivato sul set della seconda stagione con gli attori impegnati con le riprese ormai da mesi: iniziate per l’esattezza a marzo in Inghilterra. Entro l’anno è prevista l’uscita dei nuovi episodi ma questo stop complica le cose. Il 15 luglio è stato trovato un caso di positività e il giorno dopo un altro: inizialmente la riprese non era state sospese poi la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 luglio 2021)a data da destinarsi ledella seconda stagione della serie I fan di “” dovranno pazientare e aspettare per vedere i nuovi episodi della serie tratta dai romanzi di Julie Quinn. Il Covid è arrivato sul set della seconda stagione con gli attori impegnati con leormai da mesi: iniziate per l’esattezza a marzo in Inghilterra. Entro l’anno è prevista l’uscita dei nuovi episodi ma questo stop complica le cose. Il 15 luglio è stato trovato un caso die il giorno dopo un altro: inizialmente lanon era statepoi la ...

Advertising

361_magazine : #Bridgerton, sospese le riprese - bridgertonbot : RT @IsaeChia: #Bridgerton, sospese le riprese della seconda stagione: ecco perché Al momento non si sa ancora quando si potrà riprendere… - IsaeChia : #Bridgerton, sospese le riprese della seconda stagione: ecco perché Al momento non si sa ancora quando si potrà r… - pleopizzi : RT @VanityFairIt: Sospese fino a data da destinarsi le riprese della seconda stagione di«Bridgerton» per via di un mini-focolaio esploso su… - VanityFairIt : Sospese fino a data da destinarsi le riprese della seconda stagione di«Bridgerton» per via di un mini-focolaio espl… -