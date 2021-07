Bridgerton, sospese le riprese della seconda stagione: ecco perché (Di lunedì 19 luglio 2021) Cattive notizie per la seconda stagione di Bridgerton, la seguitissima serie Netflix prodotta da Shondaland. Le riprese, iniziate a marzo, sono state sospese a causa del Covid-19. La notizia è stata data da Deadline che ha comunicato che il colosso dello streaming ha chiuso il set per un tampone positivo. Già lo scorso giovedì 15 luglio le riprese erano state interrotte per lo stesso motivo, ma i lavori erano ripresi il giorno successivo. Purtroppo, sabato 17 luglio nuovo tampone positivo e chiusura immediata del set. Non si è conoscenza di chi è stato contagiato, se si tratti dei membri ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 luglio 2021) Cattive notizie per ladi, la seguitissima serie Netflix prodotta da Shondaland. Le, iniziate a marzo, sono statea causa del Covid-19. La notizia è stata data da Deadline che ha comunicato che il colosso dello streaming ha chiuso il set per un tampone positivo. Già lo scorso giovedì 15 luglio leerano state interrotte per lo stesso motivo, ma i lavori erano ripresi il giorno successivo. Purtroppo, sabato 17 luglio nuovo tampone positivo e chiusura immediata del set. Non si è conoscenza di chi è stato contagiato, se si tratti dei membri ...

