Brembo apre primo centro di eccellenza nella Silicon Valley California | USA

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) –, attivo nello sviluppo eproduzione di sistemi frenanti, annuncia l’apertura del suodi, che avrà sedein(USA). Ilsi chiameràInspiration Lab e sarà un laboratorio sperimentale concentrato principalmente nello sviluppo delle competenze dell’azienda in ambito software, data science e intelligenza artificiale. IlInspiration Lab sarà operativo nel quarto trimestre del 2021 e accoglierà ...

favorendo l'incontro e il mix virtuoso di competenze differenti a beneficio dello sviluppo delle future soluzioni frenanti di Brembo. "È per noi una grande soddisfazione aprire il primo centro di eccellenza nella Silicon Valley in California (USA). Il centro si chiamerà Brembo Inspiration Lab e sarà un laboratorio sperimentale concentrato principalmente nello sviluppo delle competenze dell'azienda in ambito software, data science e intelligenza artificiale.