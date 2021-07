Brave and beautiful, anticipazioni: i dubbi di Suhan, la Korludag fa una scoperta (Di lunedì 19 luglio 2021) Tahsin ha invitato Cesur a una cena con i famigliari per parlare di affari. Nel mentre Sirin e Kemal hanno deciso di fissare ufficialmente la data per il loro matrimonio. Sempre più particolari, invece, stanno diventando i rapporti tra Cesur e Suhan, la figlia di Tahsin Korludag. Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful che andrà in onda domani martedì 20 luglio 2021 su Canale 5. Nonostante il bacio e le tante spiegazioni che Cesur le ha già dato, Suhan continuerà a nutrire dei dubbi nei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 luglio 2021) Tahsin ha invitato Cesur a una cena con i famigliari per parlare di affari. Nel mentre Sirin e Kemal hanno deciso di fissare ufficialmente la data per il loro matrimonio. Sempre più particolari, invece, stanno diventando i rapporti tra Cesur e, la figlia di Tahsin. Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Lo scopriamo subito con ledella puntata diandche andrà in onda domani martedì 20 luglio 2021 su Canale 5. Nonostante il bacio e le tante spiegazioni che Cesur le ha già dato,continuerà a nutrire deinei ...

