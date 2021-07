Brave and Beautiful anticipazioni 22 luglio 2021, la rivelazione di Hulya (Di lunedì 19 luglio 2021) Nuovo appuntamento con Brave and Beautiful che nella puntata di giovedì 22 luglio 2021 vi farà assistere ad un colpo di scena inaspettato in quanto Cahide parlerà a lungo con Hulya. Quest’ultima le confesserà il suo segreto ovvero di essere stata lei a dire alla polizia il nome dell’uomo colpevole dell’assassinio del dottor Nadim. On demand su Mediaset Play sono disponibili le puntate della fiction spagnola già andate in onda. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Beautiful puntate americane, nasce il figlio di Steffy e Finn Nelle nuove puntate di Beautiful ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021) Nuovo appuntamento conandche nella puntata di giovedì 22vi farà assistere ad un colpo di scena inaspettato in quanto Cahide parlerà a lungo con. Quest’ultima le confesserà il suo segreto ovvero di essere stata lei a dire alla polizia il nome dell’uomo colpevole dell’assassinio del dottor Nadim. On demand su Mediaset Play sono disponibili le puntate della fiction spagnola già andate in onda. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate americane, nasce il figlio di Steffy e Finn Nelle nuove puntate di...

Advertising

FrancesB2021 : Buongiorno ?? Fra poco più’ di un’ora ho il vaccino e ho Paura con la P maiuscola ?? Chi dovrebbe tranquillarmi c’… - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 23 luglio 2021 arriva la madre di Cesur - #Brave #Beautiful #anticipazioni - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 19 luglio 2021 Cesur e la cena da Tahsin - #Brave #Beautiful #anticipazioni - Dansai75 : RT @MediasetPlay: Cosa succederà nella puntata di Brave and Beautiful di lunedì 19 luglio? Vi aspettiamo domani su #Canale5 e in streaming… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Brave and beautiful anticipazioni 19 luglio 2021: Tahsin vuole fare affari con Cesur, ma Suhan...… -