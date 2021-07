Brasile, Bolsonaro lascia l'ospedale dopo quattro giorni di cure (Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha lasciato l'ospedale di San Paolo dove era stato ricoverato per quattro giorni per un'ostruzione intestinale."Ho dovuto mettermi a dieta - ha detto - ho fatto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidente brasiliano Jairhato l'di San Paolo dove era stato ricoverato perper un'ostruzione intestinale."Ho dovuto mettermi a dieta - ha detto - ho fatto ...

