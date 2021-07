Brahim Diaz è (di nuovo) un giocatore del Milan: il comunicato ufficiale (Di lunedì 19 luglio 2021) Altra importante operazione di mercato dei rossoneri che si assicurano il giocatore per i prossimi 2 anni. Leggi su 90min (Di lunedì 19 luglio 2021) Altra importante operazione di mercato dei rossoneri che si assicurano ilper i prossimi 2 anni.

Advertising

AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE IL RITORNO DI BRAHIM DIAZ L'attaccante indosserà la maglia numero 10 #SkySport… - DiMarzio : #Milan | Ufficiale il ritorno di #BrahimDiaz dal #RealMadrid - IlfuEelst : I toporagni prendono per il culo per l'operazione Brahim Diaz e per il n. 10, molto bene. - salvad_davide : RT @AntoVitiello: ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di #Brahim Abde… -