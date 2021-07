Box Office: la polemica per Black Widow. Bentornato a casa, Bellocchio (Di lunedì 19 luglio 2021) Black Widow non molla il primo posto, ma scatena la polemica; I Croods 2 entra in gioco e gli sta col fiato sul collo. Ma soprattutto: Bentornato a casa Mr. Bellocchio, Palma d’Onore a Cannes 2021. Black Widow e la rabbia degli esercenti È ancora sulla cima del podio degli incassi al botteghino italiano, dopo due weekend di fila. Con altri 868.000 euro, Black Widow raggiunge un totale provvisorio di 3.618.000 euro. È il film più visto dalla riapertura delle sale. Eppure non è tutto Scarlett quel che luccica: nonostante il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 luglio 2021)non molla il primo posto, ma scatena la; I Croods 2 entra in gioco e gli sta col fiato sul collo. Ma soprattutto:Mr., Palma d’Onore a Cannes 2021.e la rabbia degli esercenti È ancora sulla cima del podio degli incassi al botteghino italiano, dopo due weekend di fila. Con altri 868.000 euro,raggiunge un totale provvisorio di 3.618.000 euro. È il film più visto dalla riapertura delle sale. Eppure non è tutto Scarlett quel che luccica: nonostante il ...

Advertising

matilderossi14 : RT @ciakmag: Dal Festival di Cannes alle nostre sale, tutti per Marx può aspettare #MarcoBellocchio #Cannes2021 #boxoffice - Iosonolagomma : RT @ciakmag: Dal Festival di Cannes alle nostre sale, tutti per Marx può aspettare #MarcoBellocchio #Cannes2021 #boxoffice - badtasteit : Gli esercenti americani si scagliano contro la Disney per il calo al box-office di #BlackWidow - glooit : Box Office Italia: Black Widow si aggiudica un altro weekend leggi su Gloo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Box Office Italia: Black Widow si aggiudica un altro weekend -