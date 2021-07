Borsellino-Maresca, salta l’incontro: ecco perchè (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- Sebbene con un collegamento da remoto, si sarebbero dovuti incontrare sullo stesso palco. L’appuntamento era per le 18 di oggi, in piazza della Sanità, in occasione della Giornata nazionale della Legalità che è stata voluta nello stesso giorno della strage di via D’Amelio di 29 anni fa. Ma Catello Maresca e Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, il magistrato trucidato dalla mafia quel giorno, non avranno l’occasione di parlarsi. Il maltempo che sta colpendo, sebbene a sprazzi, anche Napoli, ha fatto alzare poco fa bandiera bianca a chi – l’associazione “Giovani promesse” – aveva organizzato l’evento che prevedeva ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- Sebbene con un collegamento da remoto, si sarebbero dovuti incontrare sullo stesso palco. L’appuntamento era per le 18 di oggi, in piazza della Sanità, in occasione della Giornata nazionale della Legalità che è stata voluta nello stesso giorno della strage di via D’Amelio di 29 anni fa. Ma Catelloe Salvatore, il fratello di Paolo, il magistrato trucidato dalla mafia quel giorno, non avranno l’occasione di parlarsi. Il maltempo che sta colpendo, sebbene a sprazzi, anche Napoli, ha fatto alzare poco fa bandiera bianca a chi – l’associazione “Giovani promesse” – aveva organizzato l’evento che prevedeva ...

