Borsellino esempio di sacrificio e coraggio. Mattarella: "Pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle Istituzioni"

"L'attentato di via D'Amelio, ventinove anni or sono, venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Borsellino Pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle Istituzioni. Con lui morirono gli agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio per la ricorrenza della strage di via D'Amelio. "La memoria di quella strage – prosegue il presidente ...

