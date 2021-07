Borsellino: a Palermo la giornata della memoria, cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato (Di lunedì 19 luglio 2021) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - E' il giorno del ricordo, a Palermo. Il giorno in cui si commemorano il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, uccisi nella strage di via D'Amelio il 19 luglio del 1992. A partire dalle 9 e fino alle 13, davanti all'Albero della Pace, ci sarà la "Mattinata dedicata al mondo della scuola", a cura del Centro studi Paolo e Rita Borsellino. Alle 10.30 il presidio Scorta per la memoria. Alle 14.45 "I Sopravvissuti: scorta è memoria", con interventi dal palco di membri delle scorte sopravvissuti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021), 19 lug. (Adnkronos) - E' il giorno del ricordo, a. Il giorno in cui si commemorano il giudice Paoloe gli uominisua scorta, uccisi nella strage di via D'Amelio il 19 luglio del 1992. A partire dalle 9 e fino alle 13, davanti all'AlberoPace, ci sarà la "Mattinata dedicata al mondoscuola", a cura del Centro studi Paolo e Rita. Alle 10.30 il presidio Scorta per la. Alle 14.45 "I Sopravvissuti: scorta è", con interventi dal palco di membri delle scorte sopravvissuti ...

