Borsellino: a Palermo la giornata della memoria, cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato (2) (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – Alle 18 il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, presso la caserma Lungaro, conferirà alla Polizia di Stato la cittadinanza onoraria della Città di Palermo che sarà consegnata al prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. Un riconoscimento a tutte le donne e a tutti gli uomini della Polizia di Stato che è simbolo di unione tra la città di Palermo e coloro che con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – Alle 18 il sindaco diLeoluca Orlando, presso la caserma Lungaro, conferiràdilaCittà diche sarà consegnata al prefetto Lamberto Giannini, capo– direttore generalepubblica sicurezza. Un riconoscimento a tutte le donne e a tutti gli uominidiche è simbolo di unione tra la città die coloro che con ...

Advertising

frankiehinrgmc : Anche io sono curioso di sapere come mai @Tg3web ha pixellizzato i nomi di Falcone e Borsellino (cui è intitolato l… - IvanRettore : RT @RaiScuola: Il #19luglio 1992, a Palermo, #PaoloBorsellino decide di fare visita alla madre, in via Mariano D’Amelio. Ad attendere il ma… - valeindie6 : 19 luglio 1992, Via d’Amelio 21, Palermo. Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walt… - FerreriFederica : RT @RaiScuola: Il #19luglio 1992, a Palermo, #PaoloBorsellino decide di fare visita alla madre, in via Mariano D’Amelio. Ad attendere il ma… - ilSicilia : #Cronaca #19luglio Via D’Amelio, Palermo ricorda Paolo Borsellino e la sua scorta a 29 anni dalla strage… -