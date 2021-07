Borsellino, a Palermo è il giorno del ricordo (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ il giorno del ricordo, a Palermo. Il giorno in cui si commemorano il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, uccisi nella strage di via D’Amelio il 19 luglio del 1992. A partire dalle 9 e fino alle 13, davanti all’Albero della Pace, ci sarà la “Mattinata dedicata al mondo della scuola”, a cura del Centro studi Paolo e Rita Borsellino. Alle 10.30 il presidio Scorta per la Memoria. Alle 14.45 “I Sopravvissuti: scorta è memoria”, con interventi dal palco di membri delle scorte sopravvissuti alle stragi degli anni ’90 e non solo. Alle 16 ci saranno gli interventi dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ ildel, a. Ilin cui si commemorano il giudice Paoloe gli uomini della sua scorta, uccisi nella strage di via D’Amelio il 19 luglio del 1992. A partire dalle 9 e fino alle 13, davanti all’Albero della Pace, ci sarà la “Mattinata dedicata al mondo della scuola”, a cura del Centro studi Paolo e Rita. Alle 10.30 il presidio Scorta per la Memoria. Alle 14.45 “I Sopravvissuti: scorta è memoria”, con interventi dal palco di membri delle scorte sopravvissuti alle stragi degli anni ’90 e non solo. Alle 16 ci saranno gli interventi dei ...

Advertising

poliziadistato : #19luglio 1992 #pernondimenticare l'attentato di #viadamelio a Palermo, l'uccisione e il sacrificio di Paolo… - Corriere : Il maxi murale per Borsellino, davanti a quello per Falcone, nell’anniversario di via D... - Adnkronos : #Borsellino, a #Palermo è il giorno del ricordo: le commemorazioni per il giudice e la scorta, uccisi in via D'Amel… - hautevilles : RT @poliziadistato: #19luglio 1992 #pernondimenticare l'attentato di #viadamelio a Palermo, l'uccisione e il sacrificio di Paolo #Borsellin… - vincenzogal : RT @poliziadistato: #19luglio 1992 #pernondimenticare l'attentato di #viadamelio a Palermo, l'uccisione e il sacrificio di Paolo #Borsellin… -