Borse europee in rosso: Milano la peggiore (-2,5%). Allarme variante Delta

In scia alle piazze asiatiche e in attesa di Wall Street. Euro torna sotto 1,18 dollari, petrolio in calo dopo accordo Opec+. Spread in rialzo a 106 punti

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borsa elettrica: esiti mercato elettrico di giugno - 2 Livelli particolarmente elevati si registrano anche sui prezzi delle principali borse elettriche europee, allineati a 74 euro/MWh in Germania, Francia e Svizzera (massimo da novembre 2008 per la ...

Borsa: Tim ( - 3,2%) dopo revisione guidance, pesa taglio stime Ebitda domestico 2021 In una giornata molto negativa per le Borse europee e per Milano in particolare ( - 2,1%), Telecom e' in tra le peggiori del Ftse Mib con un ribasso arrivato anche oltre il 3%, dopo avere aggiornato la guidance di gruppo incorporando gli ...

Borse europee in rosso: Milano la peggiore (-2,5%). Allarme variante Delta Il Sole 24 ORE Borse Europa, comparto viaggi guida il ribasso su timori virus (Reuters) - L'azionario europeo è in calo e i titoli dei viaggi toccano i minimi di febbraio sui timori che la rapida diffusione della variante Delta possa danneggiare la domanda e rallentare l'attual ...

Mercati europei in calo, spaventati da aumento contagi (Teleborsa) - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. L'aumento dei contagi della variante Delta del coronavirus e l'inflazione sp ...

