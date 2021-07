Borsa | tonfo a Wall Street | Dow Jones - 2 | 09% | Nasdaq - 1 | 06%

(Di lunedì 19 luglio 2021) Chiusura in forte calo a. Il Dowperde il 2,09% a 33.963,29 punti, in quella che è la perdita maggiore da ottobre. Ilcede l'1,06% a 14.274,98 punti mentre lo S&P 500 lascia ...

Advertising

iltelegrafista : Tonfo di Borse e petrolio. Pesa la variante Delta. - padovesi58a : Borsa: Milano amplia calo (-3,6%), tonfo Enel, Eni e banche - Faido1Alessio : Borsa: Milano amplia calo (-3,6%), tonfo Enel, Eni e banche - Testament73 : #vienegiututto Borsa: Milano amplia calo (-3,6%), tonfo Enel, Eni e banche - Lombardia - - AnsaLombardia : Borsa: Milano amplia calo (-3,6%), tonfo Enel, Eni e banche. Piazza Affari torna ai livelli di marzo, spread su a 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa tonfo

Rai News

Chiusura in forte calo a Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,09% a 33.963,29 punti, in quella che è la perdita maggiore da ottobre. Il Nasdaq cede l'1,06% a 14.274,98 punti mentre lo S&P 500 lascia ...Pesante regresso degli indici di Piazza Affari, dove il Ftse Mib perde il 3,33% a 23.965 l'All Share - 3,28% a 26.314 (cambio euro/dollaro - 0,30% a 1,1766). Con questolatorna ai livelli di marzo, per un rigurgito di pessimismo riguardo agli sviluppi della pandemia. Due sole azioni positive sul listino principale: Diasorin +1,81% e Amplifon +0,47%, e ...Chiusura in forte calo a Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,09% a 33.963,29 punti, in quella che è la perdita maggiore da ottobre. Il Nasdaq cede l'1,06% a 14.274,98 punti mentre lo S&P 500 lascia s ...Piazza Affari tracolla con il Ftse Mib che perde il 3,34% a quota 23.965 punti, tornando sui livelli di inizio maggio. A frenare la Borsa di Milano, che è la peggiore fra i principali listini europei, ...