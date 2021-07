Borsa | Milano scivola come Europa | pesano energia e banche

Advertising

zazoomblog : Borsa: Milano peggiora ancora e cede il 21% - #Borsa: #Milano #peggiora #ancora - infoiteconomia : Borsa: Milano galleggia, pesano energia e banche - infoiteconomia : Borsa: Milano in rosso (-0,9%), pesano banche e petroliferi - fisco24_info : Borsa: Milano peggiora ancora e cede il 2,1%: In linea con altri listini europei. Spread Btp-Bund a 106 punti - DividendProfit : Borsa: Milano peggiora ancora e cede il 2,1% – Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Ladi( - 2,2%) scivola appesantita da banche e energia. Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, risente dei timori per l'aumento dei contagi della variante del ...In Europa avvio in forte calo per il Ftse Mib di, - 2,21 per cento, peggiorein Europa dopo una settimana che ha visto un calo dell'1,03 per cento. Nel resto del Continente Londra e ...MILANO, 19 LUG - La Borsa di Milano (-2,2%) scivola appesantita da banche e energia. Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, risente dei timori per l'aumento dei contagi ...MILANO, 19 LUG - La Borsa di Milano peggiora ancora, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib cede il 2,1% a 24.300 punti. Sui mercati pesano i timori per l'aumento dei contagi della varian ...