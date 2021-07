Borsa: Milano peggiora ancora e cede il 2,1% (Di lunedì 19 luglio 2021) La Borsa di Milano peggiora ancora, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib cede il 2,1% a 24.300 punti. Sui mercati pesano i timori per l'aumento dei contagi della variante delta del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 19 luglio 2021) Ladi, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mibil 2,1% a 24.300 punti. Sui mercati pesano i timori per l'aumento dei contagi della variante delta del ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Piazza Affari, i dividendi di oggi 19 luglio 2021 Oggi, lunedì 19 luglio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società: Enel ISIN: IT0003128367 Mercato: Milano - Azioni Dividendo Ordinario Avviso Borsa Italiana del 19/07/2021 n. 0 Enel ISIN: IT0003128367 Mercato: Milano - Azioni Dividendo Straordinario Importo per azione: 0,183 EUR Data di pagamento: ...

Borsa: Milano scivola come Europa,pesano energia e banche La Borsa di Milano ( - 2,2%) scivola appesantita da banche e energia. Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, risente dei timori per l'aumento dei contagi della variante del ...

Borse europee in rosso con timori Covid. A Milano giù Tim dopo revisione stime Il Sole 24 ORE Zegna: con quotazione maggiore visibilita', concentrati su crescita organica Presidente, ma sul tavolo abbiamo sempre dossier di M&A (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - Zegna scalda i motori per la quotazione a Wall Street, dove sbarchera' dopo aver realizzat ...

Borsa Milano in netto calo, su minimi seduta, giù banche, oil, male Tim, Webuild MILANO, 19 luglio (Reuters) - Piazza Affari si muove in netto calo, sui minimi di seduta, penalizzata dalla chiusura negativa delle borse asiatiche, con l'incremento dei casi di coronavirus a livello ...

