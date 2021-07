Borsa: Europa scivola ancora, stoxx 600 - 1,8% (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Borse europee scivolano ancora con alcuni listini che cedono il 2%. Gli investitori temono effetti sulla ripresa economica globale a causa dell'aumento dei contagi della variante delta e dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Borse europeenocon alcuni listini che cedono il 2%. Gli investitori temono effetti sulla ripresa economica globale a causa dell'aumento dei contagi della variante delta e dell'...

Advertising

DividendProfit : Borsa: Europa scivola ancora, stoxx 600 -1,8% – Economia - fisco24_info : Borsa: Europa scivola ancora, stoxx 600 -1,8%: Milano (-2,7%) e Parigi (-2%). Scivola l'energia e turismo - ForexOnlineMeIt : Borsa: inflazione e virus spaventano mercati, Europa in calo - DividendProfit : Borsa: inflazione e virus spaventano mercati, Europa in calo – Economia - CatelliRossella : Borsa: Milano scivola come Europa,pesano energia e banche - Economia - ANSA -