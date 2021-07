Borgosesia | sottoscrizione aggiuntiva bond fino a 10 milioni di euro

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Il CdA di, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi, ha deliberato l’avvio del primo Periodo direlativo al prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato – denominato “2021-2026” che avrà termine il prossimo 30 luglio 2021, salvo chiusura anticipata al raggiungimento di sottoscrizioni per un importo pari a 5di, tetto questo che potrà essere oggetto di innalzamentoa 10 ...

utilizzerà i proventi derivanti dalla sottoscrizione del prestito per lo sviluppo del proprio core business e in particolare per l'acquisto, nell'ambito di special situation, di immobili a ...

Il CdA di Borgosesia, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi, ha ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - Il Cda di Borgosesia, attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi, volti a rivitalizzare progetti immobiliari sottosta ...