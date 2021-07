BOOM! Simona Branchetti nel mattino di Canale5 con un nuovo programma di informazione (Di lunedì 19 luglio 2021) Simona Branchetti Un nuovo appuntamento nel mattino di Canale5 si accende in piena estate. DavideMaggio.it è in grado di anticipare che da lunedì prossimo, 26 luglio, sulla rete ammiraglia Mediaset debutterà un inedito esperimento condotto dalla giornalista del Tg5 Simona Branchetti. Il nuovo appuntamento aprirà il palinsesto giornaliero a partire dalle ore 8.45 e si protrarrà per un paio d’ore, fino alle 11. In quello spazio, Simona Branchetti – già volto del Tg5 delle 13 – si occuperà d’attualità e notizie del ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 luglio 2021)Unappuntamento neldisi accende in piena estate. DavideMaggio.it è in grado di anticipare che da lunedì prossimo, 26 luglio, sulla rete ammiraglia Mediaset debutterà un inedito esperimento condotto dalla giornalista del Tg5. Ilappuntamento aprirà il palinsesto giornaliero a partire dalle ore 8.45 e si protrarrà per un paio d’ore, fino alle 11. In quello spazio,– già volto del Tg5 delle 13 – si occuperà d’attualità e notizie del ...

