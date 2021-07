Boom di contagi in Olanda, il governo chiede di tornare al telelavoro (Di lunedì 19 luglio 2021) Nelle ultime due settimane la media è passata da poco meno di 5 a quasi 59 nuovi casi ogni 100mila persone Leggi su rainews (Di lunedì 19 luglio 2021) Nelle ultime due settimane la media è passata da poco meno di 5 a quasi 59 nuovi casi ogni 100mila persone

Advertising

fanpage : È nuovo boom di contagi nel Regno Unito. - repubblica : Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Thailandia, in Indonesia più morti in un giorno che in Brasile - fanpage : La situazione Covid a Cuba è al collasso. - ZzuCicciu : RT @fanpage: La situazione Covid a Cuba è al collasso. - RAFFAELEASCOLE1 : RT @fanpage: La situazione Covid a Cuba è al collasso. -