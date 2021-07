Bonaccini: “Serve obbligo vaccinale per il personale scolastico” (Di lunedì 19 luglio 2021) "Io non so se si riesce ad estendere l'obbligo vaccinale, di certo credo che serva per il personale sanitario e scolastico: perché un medico o un infermiere che non si vaccina dovrebbe cambiare mestiere". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini parlando di obbligo vaccinale a 24 Mattino su Radio 24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) "Io non so se si riesce ad estendere l', di certo credo che serva per ilsanitario e: perché un medico o un infermiere che non si vaccina dovrebbe cambiare mestiere". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefanoparlando dia 24 Mattino su Radio 24. L'articolo .

