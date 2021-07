Bonaccini Chiede L’Obbligo Vaccinale: Credo che Serva al Personale Sanitario e Scolastico (Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, vorrebbe L’Obbligo Vaccinale per il Personale Scolastico. “Io non so se si riesce ad estendere L’Obbligo Vaccinale, di certo Credo che Serva per ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, vorrebbeper il. “Io non so se si riesce ad estendere, di certocheper ...

Advertising

LPincia : RT @Gianlustella: #staseraitalia Pronti via. Bassetti appena apre bocca chiede già il green pass per i ristoranti e altre categorie. E i… - Marco1999Busa : RT @Gianlustella: #staseraitalia Pronti via. Bassetti appena apre bocca chiede già il green pass per i ristoranti e altre categorie. E i… - LUBOHAIXIA : RT @Gianlustella: #staseraitalia Pronti via. Bassetti appena apre bocca chiede già il green pass per i ristoranti e altre categorie. E i… - marialetiziama9 : RT @Gianlustella: #staseraitalia Pronti via. Bassetti appena apre bocca chiede già il green pass per i ristoranti e altre categorie. E i… - marco_disca : RT @Gianlustella: #staseraitalia Pronti via. Bassetti appena apre bocca chiede già il green pass per i ristoranti e altre categorie. E i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini Chiede Bonaccini chiede l'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico In particolare secondo Bonaccini occorre 'mettere al centro le ospedalizzazioni'. In Emilia - Romagna, ricorda il presidente, 'per ora siamo attorno ai 15 ricoveri in terapia intensiva e poco più di ...

Covid, Bonaccini chiede l'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico In particolare secondo Bonaccini occorre 'mettere al centro le ospedalizzazioni'. In Emilia - Romagna, ricorda il presidente, 'per ora siamo attorno ai 15 ricoveri in terapia intensiva e poco più di ...

Covid, Bonaccini chiede l'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico ModenaToday Coronavirus, Letta (Pd) favorevole al vaccino obbligatorio Il centrosinistra va all’attacco in ordine sparso chiedendo l’obbligo vaccinale per fronteggiare la diffusione della variante Delta del Coronavirus. A distanza di pochi giorni dalle prese di posizione ...

Scuola, lettera a Bonaccini e de Pascale "Mai più Dad" Venerdì sera l’avvocato Beatrice Piraccini ha consegnato al presidente Bonaccini e al sindaco De Pascale una lettera d’intenti per richiamarne l’attenzione sui temi della scuola in presenza e sulla ne ...

In particolare secondooccorre 'mettere al centro le ospedalizzazioni'. In Emilia - Romagna, ricorda il presidente, 'per ora siamo attorno ai 15 ricoveri in terapia intensiva e poco più di ...In particolare secondooccorre 'mettere al centro le ospedalizzazioni'. In Emilia - Romagna, ricorda il presidente, 'per ora siamo attorno ai 15 ricoveri in terapia intensiva e poco più di ...Il centrosinistra va all’attacco in ordine sparso chiedendo l’obbligo vaccinale per fronteggiare la diffusione della variante Delta del Coronavirus. A distanza di pochi giorni dalle prese di posizione ...Venerdì sera l’avvocato Beatrice Piraccini ha consegnato al presidente Bonaccini e al sindaco De Pascale una lettera d’intenti per richiamarne l’attenzione sui temi della scuola in presenza e sulla ne ...