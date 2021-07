Bomba Day, ecco le disposizioni della Prefettura per (Di lunedì 19 luglio 2021) In occasione della bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto nel Torrente Fenestrelle, prevista per domenica 25 luglio 2021, le testate giornalistiche interessate a seguire le operazioni dalla Sala ... Leggi su avellinotoday (Di lunedì 19 luglio 2021) In occasionebonifica dell'ordigno bellico rinvenuto nel Torrente Fenestrelle, prevista per domenica 25 luglio 2021, le testate giornalistiche interessate a seguire le operazioni dalla Sala ...

Advertising

ottochannel : Bomba day ad Avellino, info point nelle piazze - ptvtelenostra : BOMBA DAY. DOMENICA L’EVACUAZIONE PER LA RIMOZIONE E IL DISINNESCO - - ottopagine : Bomba Day, Protezione Civile nelle piazze per le info utili #Avellino - ptvtelenostra : SETTE GIORNI AL BOMBA DAY. PROTEZIONE CIVILE IN PIAZZA PER LE INFORMAZIONI UTILI - - trytolaughitoff : Nuovo album di John Mayer ??? my day is done Ps : che bomba è Wild Blue ?!? -