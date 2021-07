Bollettino Regione Campania | processati quasi 4mila tamponi | sono 151 i positivi

Advertising

sportface2016 : LIVE - il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: Coronavirus, il bollettino della Regione Campania - newsbiella : Coronavirus, ecco il bollettino della Regione: dati di decessi, guariti e positivi nel Biellese - FrancoBove1965 : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO, REGIONE PUGLIA 19 LUGLIO 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Regione

nel , ildi lunedì 19 luglio della. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 434, con un morto e 198 guariti. Gli attualmente positivi sono 2.634 (+235 rispetto a ieri), di cui 2.Sono 4 i nuovi contagi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo i dati deldi oggi, 19 luglio. Secondo quanto reso noto dalla, non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi portano a 11.712 il totale delle persone contagiate dal covid da inizio ...Coronavirus, il BOLLETTINO della CAMPANIA di lunedì 19 luglio 2021: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.(Adnkronos) - Sono 4 i nuovi contagi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo i dati del bollettino di oggi, 19 luglio. Secondo quanto reso noto ...