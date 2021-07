Binance smetterà di vendere azioni tokenizzate

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il principale exchange di criptovaluteha annunciato la cessazione dellesulla sua piattaforma, dato che nelle ultime settimane la società è stata sottoposta a un’enorme pressione normativaha annunciato durante il fine settimana che non offrirà più versioni digitali delle. Lo scambio in precedenza offriva versioni digitali di titoli come Microsoft, Apple, MicroStrategy e Tesla. Tuttavia, l’exchange ha annunciato tramite un post sul blog di aver sospeso il servizio.ha scritto: “Annunciamo che chiuderemo il supporto per i token azionari su ...