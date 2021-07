Bimbo di 5 anni muore dopo aver contratto il covid. Il papà: “Era pieno d’amore, mi manca dannatamente” (Di lunedì 19 luglio 2021) Aveva contratto il covid a soli 5 anni, e invece di guarire in poco tempo, Wyatt Gary Gobson è morto a seguito di alcune complicanze dovute al virus. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, il Bimbo che viveva a Chattanooga, aveva contratto il coronavirus insieme a tutta la famiglia e dopo un ricovero avvenuto la scorsa settimana, le sue condizioni sono precipitate, fino a portare il piccolo alla morte. Il post del padre I genitori sono distrutti dal dolore. Il papà, Wes Gibson, poliziotto, ha scritto un lungo post su Facebook dove ricorda il suo bambino: “Il mio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Avevaila soli 5, e invece di guarire in poco tempo, Wyatt Gary Gobson è morto a seguito di alcune complicanze dovute al virus. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, ilche viveva a Chattanooga, avevail coronavirus insieme a tutta la famiglia eun ricovero avvenuto la scorsa settimana, le sue condizioni sono precipitate, fino a portare il piccolo alla morte. Il post del padre I genitori sono distrutti dal dolore. Il, Wes Gibson, poliziotto, ha scritto un lungo post su Facebook dove ricorda il suo bambino: “Il mio ...

