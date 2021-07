Berrettini, ma non solo: ecco tutti i campioni italiani che salteranno le Olimpiadi di Tokyo (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Matteo Berrettini e Francesco Molinari, costretti a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo poco prima di salire sull'aereo per il Giappone. Il numero uno del tennis azzurro sperava di andare a caccia di una medaglia per mettere un altro mattone nella sua stagione fantastica, culminata una settimana fa con la finale di Wimbledon persa contro l'extraterrestre Djokovic, ma impreziosita anche dalla finale di Madrid e dalla vittoria al Queen's. Niente da fare, un problema muscolare che si era procurato nella semifinale di Wimbledon lo ha costretto alla rinuncia al torneo di tennis a cinque cerchi (non ci ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Matteoe Francesco Molinari, costretti a rinunciare alledipoco prima di salire sull'aereo per il Giappone. Il numero uno del tennis azzurro sperava di andare a caccia di una medaglia per mettere un altro mattone nella sua stagione fantastica, culminata una settimana fa con la finale di Wimbledon persa contro l'extraterrestre Djokovic, ma impreziosita anche dalla finale di Madrid e dalla vittoria al Queen's. Niente da fare, un problema muscolare che si era procurato nella semifinale di Wimbledon lo ha costretto alla rinuncia al torneo di tennis a cinque cerchi (non ci ...

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Quirinale : #Mattarella: “Quella seconda parata, nell’ultimo rigore, ha reso felici milioni di persone, non soltanto in Italia.… - perryftgoulding : RT @fvnzioniamo: MATTEO BERRETTINI NON ANDRÀ ALLE OLIMPIADI PORCODIO È UNA MALEDIZIONE QUESTA DIOCANE - prinxcesspark : io triste perche Berrettini non potrà essere alle Olimpiadi -