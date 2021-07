Belgio | alluvione | sale il bilancio dei morti

Advertising

emergenzavvf : Bentornati a casa ?????????? Atterrato all'aeroporto Marco Polo di #Venezia il C-130 di @ItalianAirForce che ha riportat… - carlosibilia : Soccorse dal team italiano dei Vigili del Fuoco e portate in salvo decine di persone rimaste bloccate nelle proprie… - DPCgov : Alluvione #Belgio, concluso il lavoro di @emergenzavvf che hanno contribuito al soccorso della popolazione colpita… - Emergenza24 : UPDATE [19.07-11:40] #Germania #Belgio #ALLUVIONE (14.07.2021) dopo forti piogge MOLTISSIME VITTIME E #DISPERSI Bi… - RomanoAng : RT @santegidionews: Nel Belgio colpito dall'alluvione, i Giovani per la Pace di Liegi si uniscono agli aiuti e riabilitano un centro di acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio alluvione

Sono 36 le vittime causate dal maltempo, ma 163 persone risultano ancora disperse E' salito a 36 morti il bilancio dell'che ha colpito ildopo le forti piogge. Lo rende noto l'emittente radiofonica Rtbf spiegando che 17 persone sono state identificate. Sono invece 163 le persone che risultano ancora ...LE ULTIME NOTIZIE World, sale il bilancio dei morti 19 Luglio 2021 E' salito a 36 morti il bilancio dell'che ha colpito ildopo le forti piogge. Lo rende noto... ...Ultime notizie, ultim'ora oggi: in Francia dilaga la protesta dei No Vax e due hub vaccinali sono stati danneggiati nelle scorse ore ...Sono almeno 188 i morti dell’alluvione in Germania, Belgio e Olanda. Aumento temperature globali e oscillazione del jet stream tra le cause.