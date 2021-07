Belen Rodriguez, le immagini inedite del compagno Antonino Spinalbese prima e dopo l’arrivo di Luna Marì (Di lunedì 19 luglio 2021) A una settimana dalla nascita di Luna Marì, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continuano a condividere con i fan i loro primi giorni da genitori. Mentre per la showgirl si tratta della seconda esperienza da neo-mamma, per il compagno la bimba è la prima figlia e lui sembra non riuscire a contenere la gioia per il suo arrivo. In queste ore, la Rodriguez ha condiviso un dolce scatto da cui emerge tutta la tensione provata dal suo fidanzato a pochi istanti dal parto. Antonino Spinalbese è diventato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 luglio 2021) A una settimana dalla nascita dicontinuano a condividere con i fan i loro primi giorni da genitori. Mentre per la showgirl si tratta della seconda esperienza da neo-mamma, per illa bimba è lafiglia e lui sembra non riuscire a contenere la gioia per il suo arrivo. In queste ore, laha condiviso un dolce scatto da cui emerge tutta la tensione provata dal suo fidanzato a pochi istanti dal parto.è diventato ...

Advertising

certesere : no vabbè belen rodriguez violando l’articolo 7!! - zazoomblog : Belen Rodriguez una settimana dopo il parto torna a Tu si que vales: cosa ne sarà di Giulia Stabile? - #Belen… - CheCucino_it : New post: Belen Rodriguez, la dieta durante la gravidanza. Come essere perfetta - blogtivvu : #BelenRodriguez, una settimana dopo il parto torna a Tu si que vales: cosa ne sarà di #GiuliaStabile? - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Maternità record per Belen Rodriguez: a una settimana dal parto torna a lavorare a Tu si que vales - Tv Fanpage https:… -