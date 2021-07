Belen Rodriguez, le foto inedite di Antonino Spinalbese prima della nascita di Luna Marì (Di lunedì 19 luglio 2021) È nata da pochi giorni Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. “C’è qualcuno che è nato adesso” ha scritto nel cuore della notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio – intorno alle 3 – pubblicando tra le storie Instagram un’immagine della bambina e poi un’altra foto insieme al compagno, poco dopo il parto. Per Belen Rodriguez si tratta della seconda figlia: è già mamma di Santiago, il bimbo nato dalla relazione con Stefano De Martino. Luna ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) È nata da pochi giorni, la figlia di. “C’è qualcuno che è nato adesso” ha scritto nel cuorenotte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio – intorno alle 3 – pubblicando tra le storie Instagram un’immaginebambina e poi un’altrainsieme al compagno, poco dopo il parto. Persi trattaseconda figlia: è già mamma di Santiago, il bimbo nato dalla relazione con Stefano De Martino....

Advertising

CheCucino_it : New post: Belen Rodriguez, la dieta durante la gravidanza. Come essere perfetta - blogtivvu : #BelenRodriguez, una settimana dopo il parto torna a Tu si que vales: cosa ne sarà di #GiuliaStabile? - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Maternità record per Belen Rodriguez: a una settimana dal parto torna a lavorare a Tu si que vales - Tv Fanpage https:… - lorenzocasalin4 : Maternità record per Belen Rodriguez: a una settimana dal parto torna a lavorare a Tu si que vales - Tv Fanpage… - yahoo_italia : Giulia Stabile sarà tra i protagonisti della prossima edizione di ‘Tu si que vales’ al posto di Belen Rodriguez? -