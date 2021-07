Belén Rodriguez | la piccola Luna Marì e la dolce foto con Santiago

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) Una dolcissima foto di famiglia, da guardare e riguardare in attesa che il tandem si ricomponga. Belén Rodriguez, che la scorsa settimana è diventata mamma per la seconda volta, ha postato sulla sua pagina Instagram un’immagine della figlia appena nata, Luna Marí, cullata dalle braccia del primogenito, Santiago. Una coppia che si è momentaneamente separata dato che il fratello maggiore è in vacanza con il papà, Stefano De Martino.