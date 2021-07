Belen Rodriguez | atteso il suo arrivo | dopo il parto subito in tv | ecco chi la cerca

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 luglio 2021)torna al lavoro. Ad una settimana esatta dalla nascita di Luna Mari l'argentina si rimette in sella. E, a quanto pare, èil suoalle registrazioni di Tu si que vales, il programma di Maria De Filippi. Ora la vita disembra essere cambiata: amore, famiglia, la seconda arrivata che sta facendo impazzire tutto il clan. E papà Gustavo, sempre secondo rumors, sarebbe pronto a partire con Antonino Spinalbese per Pechino Express (che per la prima voltaanni in Rai approda su Sky). C'è sicuramente molta attesa per il ritorno in ...