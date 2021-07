Belen oggi alle registrazioni di Tú sí que vales. E’ mancata per due puntate (Di lunedì 19 luglio 2021) Belen Pausa dal lavoro breve per Belen Rodriguez. Lo scorso 12 luglio, appena 7 giorni fa, l’argentina ha dato alla luce la sua secondogenita, Luna Marie. E oggi la showgirl farà il suo ritorno alla conduzione di Tú sí que vales, che si registrerà in queste ore agli Studi Elios di Roma. DavideMaggio.it può dunque anticiparvi che il talent del sabato sera autunnale di Canale 5 farà così a meno della Rodriguez soltanto per 2 puntate, già registrate nelle scorse settimane quando la conduttrice era prossima al parto. oggi Belen sarà presente alle ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 luglio 2021)Pausa dal lavoro breve perRodriguez. Lo scorso 12 luglio, appena 7 giorni fa, l’argentina ha dato alla luce la sua secondogenita, Luna Marie. Ela showgirl farà il suo ritorno alla conduzione di Tú sí que, che si registrerà in queste ore agli Studi Elios di Roma. DavideMaggio.it può dunque anticiparvi che il talent del sabato sera autunnale di Canale 5 farà così a meno della Rodriguez soltanto per 2, già registrate nelle scorse settimane quando la conduttrice era prossima al parto.sarà presente...

