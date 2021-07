(Di lunedì 19 luglio 2021) 'Condividere ildidi'. Questo in estrema sintesi il pensiero racchiuso in un documento firmato da Democrazia Solidale - Demos Liguria, AssociazioneDiamante ...

Begato, le richieste del quartiere: 'Condivisione e trasparenza nel percorso di riqualificazione'

...per la riqualificazione 'La demolizione - spiega il documento - in atto delle dighe dideve ... 'Lein sintesi: Stabilire un metodo per consentire la maggiore partecipazione attiva della ...... seguita, con interventi mirati, la complessa operazione di dismissione di 400 alloggi di, ... ritardi di intervento); sulla sanità hanno assunto rilievo maggioread aziende sanitarie o ...