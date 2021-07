“Beautiful”, “Una vita”, “Love is in the air” e “Brave and Beautiful” anticipazioni Mediaset fino al 23 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Come al solito, il lunedì inaugura una settimana con le nuove puntate delle serie più amate dal pubblico. Sono numerose, infatti, le soap opera e le fiction in onda durante il daytime, soprattutto sulle reti Mediaset. Se lunedì 5 luglio ha debuttato nel pomeriggio di Canale 5 dalle ore 14:45 la serie Brave and Beautiful, andando a sostituire Mr. Wrong, la rete del Biscione assiste anche alla programmazione di Beautiful, Una vita e Love is in the Air. Tra grandi sorprese e colpi di scena, ecco dunque cosa accadrà nelle puntate delle serie ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 luglio 2021) Come al solito, il lunedì inaugura una settimana con le nuove puntate delle serie più amate dal pubblico. Sono numerose, infatti, le soap opera e le fiction in onda durante il daytime, soprattutto sulle reti. Se lunedì 5ha debuttato nel pomeriggio di Canale 5 dalle ore 14:45 la serieand, andando a sostituire Mr. Wrong, la rete del Biscione assiste anche alla programmazione di, Unais in the Air. Tra grandi sorprese e colpi di scena, ecco dunque cosa accadrà nelle puntate delle serie ...

fedeleandri28 : RT @tommolights_: louis meritava una sua parte in what makes you beautiful comunque - _JPMMG_ : Ei moots ho una domanda per chi ha visto il k-drama : A love so beautiful. Ho visto che su netflix ci sono due vers… - triviafirstlove : 7 anni di essere grateful per quel messaggio che ti ho mandato all’1 di notte. chi altro può dire di avere una pers… - l_honestly : @seventy_simon @AntonioBonaser2 @LarthRasna @emmevilla Mia nonna dopo una puntata di Beautiful ?? - jungleLella87 : Il mercato della Juve è entusiasmante come una puntata di Beautiful senza Brooke. -