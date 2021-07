Beach volley | Ondrej Perusic positivo al Covid-19 | salta per ora la prima alle Olimpiadi di Tokyo Dubbi sul resto del torneo

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: Beach volley: il ceco Ondrej Perusic positivo al Covid-19. Per il momento resta alle Olimpiadi di Tokyo, ma restano da chiari… - OA_Sport : Beach volley: il ceco Ondrej Perusic positivo al Covid-19. Per il momento resta alle Olimpiadi di Tokyo, ma restano… - SvSport1 : Riviera Beach Volley: il circuito Menabrea ha fatto tappa a San Bartolomeo al Mare - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Tokyo2020, beach volley: un giocatore della Repubblica Ceca positivo al #Covid19 - sportface2016 : #Tokyo2020, beach volley: un giocatore della Repubblica Ceca positivo al #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

Tokyo 2020, cresce allerta a pochi giorni dal via È stato fermato da un tampone positivo anche un giocatore didella nazionale della Repubblica Ceca , come annunciato dal Comitato ...Sempre valide le proposte per un arco avventure per famiglie e un sistema per arrampicate in corda, campi da, basket e. Un'area ludica dove far respirare la lazialità senza ...Lo stabilimento Balneare Tibidabo a Tarquinia Lido, presenta il primo dei due tornei estivi dedicati al Beach Volley nell’ambito di un progetto legato all’ Outdoor Education che prevede lo sviluppo de ...Problemi per Ondrej Perusic alle Olimpiadi di Tokyo. Il ceco è il terzo atleta a risultare positivo al Covid-19 all'interno del Villaggio Olimpico, e dovrà saltare sicuramente il suo match d'apertura, ...