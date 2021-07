Bassetti spinge il Green pass: «Chi ce l’ha sia libero: basta mascherine e isolamento per chi è vaccinato» (Di lunedì 19 luglio 2021) La certificazione verde estesa da subito a tutte le persone immunizzate per togliere le limitazioni. È questa l’idea di Matteo Bassetti, direttore del reparto di infettivologia del Policlinico San Martino di Genova. Per l’infettivologo, intervistato dal Quotidiano Nazionale, non si può parlare «all’infinito di restrizioni, dobbiamo convivere con questa malattia». Per Bassetti è possibile dare «ai vaccinati, ai guariti e a chi ha un tampone negativo la possibilità di partecipare ai grandi eventi all’aperto, archiviando così i limiti di capienza». Il primario apre anche allo stop alle mascherine per chi è vaccinato «salvo ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) La certificazione verde estesa da subito a tutte le persone immunizzate per togliere le limitazioni. È questa l’idea di Matteo, direttore del reparto di infettivologia del Policlinico San Martino di Genova. Per l’infettivologo, intervistato dal Quotidiano Nazionale, non si può parlare «all’infinito di restrizioni, dobbiamo convivere con questa malattia». Perè possibile dare «ai vaccinati, ai guariti e a chi ha un tampone negativo la possibilità di partecipare ai grandi eventi all’aperto, archiviando così i limiti di capienza». Il primario apre anche allo stop alleper chi è«salvo ...

Advertising

Max_Pacca73 : RT @IlPrimatoN: #GreenpassObbligatorio L'infettivologo spinge per il pass vaccinale modello francese - Mikepub1 : RT @IlPrimatoN: #GreenpassObbligatorio L'infettivologo spinge per il pass vaccinale modello francese - manuel_y_jesus_ : RT @IlPrimatoN: #GreenpassObbligatorio L'infettivologo spinge per il pass vaccinale modello francese - IlPrimatoN : #GreenpassObbligatorio L'infettivologo spinge per il pass vaccinale modello francese -